Asylzahlen in Europa gehen minimal zurück

Valetta: Im ersten Halbjahr ist die Zahl der Asylbewerber in der EU sowie in Norwegen und der Schweiz minimal zurückgegangen. Wie die Asylagentur mit Sitz in Malta offiziell mitteilte, haben insgesamt 513.000 Menschen einen neuen Antrag gestellt. Im Vergleich zum ersten Halbjahr letzten Jahres ist das ein Minus von 6.000. Wieder wurden die meisten Anträge in Deutschland gestellt, nämlich 124.000, also fast ein Viertel. Hier beträgt der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr 30.000. Um die irreguläre Migration nach Deutschland einzudämmen, werden seit Mitternacht auch Einreisende aus Frankreich, den Benelux-Staaten und Dänemark stichprobenartig überprüft. Die Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien, Österreich und der Schweiz dauern an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2024 11:45 Uhr