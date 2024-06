Assange verlässt US-Gericht in Saipan als freier Mann

Saipan: Wikileaks-Gründer Julian Assange ist von einem US-Gericht auf der pazifischen Insel Saipan auf freien Fuß gesetzt worden. Assange könne das Gericht als freier Mann verlassen, sagte die zuständige Richterin. Sie segnete damit einen Deal ab, den Assange mit der US-Justiz geschlossen hatte. Kurz zuvor hatte sich der Whistleblower der Verschwörung zur Weitergabe von Militärgeheimnissen schuldig bekannt. Hierfür war eine Strafe von gut fünf Jahren vereinbart, die Assange durch 12 Jahre in britischer Haft und unter Hausarrest aber bereits verbüßt hat. Assange will nun in seine Heimat Australien weiterreisen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.06.2024 05:00 Uhr