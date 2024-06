Assange bekennt sich vor US-Gericht schuldig und will weiterreisen

Saipan: Wikileaks-Gründer Julian Assange ist auf dem Weg in seine Heimat Australien auf der US-amerikanischen Pazifik-Insel Saipan zwischengelandet. Dort hat sich Assange vor einem US-Gericht der Verschwörung zur Weitergabe von US-Militärgeheimnissen schuldig bekannt. Anschließend will Assange nach Australien weiterreisen. In einem Deal mit der US-Justiz soll eine Haftstrafe von 5 Jahren und zwei Monaten vereinbart worden sein, die Assange aber wegen seiner fünf Jahre Haft in eine britischen Gefängnis und sieben Jahren in der Botschaft Ecuardors bereits verbüßt hat.

