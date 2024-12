Assad und seine Familie sind laut russischen Medien in Moskau

Damaskus: Der bisherige syrische Machthaber Assad und seine Familie befinden sich offenbar in Moskau. Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldet, wird ihnen aus humanitären Gründen Asyl gewährt. Russland hatte Assad jahrelang unterstützt. Nach dem Sturz des Regimes gilt in Damaskus bis morgen Früh eine Ausgangssperre. Plünderer und Schaulustige waren in den Präsidentenpalast und in die iranische Botschaft eingedrungen. Eine islamische Miliz hatte heute offiziell die Einnahme der Hauptstadt erklärt. Sie riefen geflüchtete Syrer auf, in ihre Heimat zurückzukehren. Außerdem ordneten die Islamisten die Befreiung von zu Unrecht Gefangenen an.

