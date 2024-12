Aserbeidschanisches Flugzeug stürzt in Kasachstan ab

Astana: In Kasachstan ist nach Regierungsangaben ein Passagierflugzeug der Aserbaidschan Airlines abgestürzt. Nach Angaben der Regierung kam es in der Nähe des Flughafens der Stadt Aktau im Westen Kasachstans zu dem Unglück. An Bord der Maschine waren demnach 62 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder. 25 Überlebende seien ins Krankenhaus gebracht worden. Auf Videos in den Sozialen Medien sieht man, wie die Maschine absinkt und auf den Boden prallt. Anschließend explodiert ein Teil des Flugzeugs. Die Maschine war auf dem Weg von Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, nach Grosny in der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Wegen Nebels in Grosny wurde das Flugzeug umgeleitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2024 09:00 Uhr