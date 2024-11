Aschaffenburger Rathaus schließt wegen eines Hackerangriffs

Aschaffenburg: Ein gezielter Hackerangriff hat die Stadt dazu veranlasst, ihre IT komplett vom Netz zu nehmen. Das Ganze sei eine vorbeugende Maßnahme, wie die Pressesprecherin der Stadt dem BR mitteilte. Der Grund: Das Mailsystem im Rathaus soll angegriffen worden sein. Derzeit ist die Stadtverwaltung Aschaffenburg weder per E-Mail noch per Telefon erreichbar. Auch das Rathaus bleibt geschlossen, weil die Mitarbeiter nicht auf die Systeme und Daten zugreifen können. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und ermittelt. Die Homepage www.aschaffenburg.de ist aber voraussichtlich den ganzen Tag über weiterhin erreichbar - hier werden neue Informationen für Bürger veröffentlicht, wie es weitergeht.

