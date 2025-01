Aschaffenburg gedenkt der Opfer der Gewalttat

Aschaffenburg: Nach der Bluttat mit zwei Toten hat die unterfränkische Stadt mit einer Gedenkfeier an die Opfer erinnert. Bayerns Ministerpräsident Söder sprach in seiner Rede von einem "sinnlosen, brutalen und verstörenden Verbrechen". Die Tat dürfe nicht zu einer Spaltung der Gesellschaft führen. Zuvor hatte Söder gemeinsam mit Bundesinnenministerin Faeser den Tatort besucht. In dem Park, in dem ein 28-jähriger Afghane einen zweijährigen Jungen und einen 41 Jahre alten Mann erstochen hatte, legten sie Kränze nieder. Dem Mann, der eingeschritten ist, werde posthum die bayerische Rettungsmedaille für seine Zivilcourage verliehen, sagte Söder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2025 20:00 Uhr