Arbeitsgericht ordnet Ende von Generalstreik in Israel an

Tel Aviv: Ein israelisches Arbeitsgericht hat ein Ende des Generalstreiks angeordnet, mit dem eine Einigung auf eine Waffenruhe im Gaza-Krieg erreicht werden sollte. Das Gericht stellte sich auf die Seite der Regierung und erklärte, die Arbeitsniederlegungen seien politisch motiviert. Zu dem Streik aufgerufen hatte der mächtige Gewerkschaftsbund Histadrut. In mehreren Städten bleiben Kindergärten, Banken und Geschäfte geschlossen. Auch Krankenhäuser, Behörden und der öffentliche Verkehr sind betroffen. Am Flughafen in Tel Aviv hoben zwischenzeitlich keine Flugzeuge ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 14:00 Uhr