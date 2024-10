Anzeichen für PKK-Urheberschaft bei Anschlag in Ankara verdichten sich

Ankara: Nach dem Anschlag auf ein staatliches Rüstungsunternehmen in der türkischen Hauptstadt weisen erste Anzeichen auf eine Urheberschaft der PKK hin. Unsere Korrespondentin in Istanbul sagte am Abend, davon gingen nicht nur staatliche Stellen, sondern auch oppositionelle Medien aus. Einer der beiden getöteten Angreifer soll Verbindungen zur verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei haben. Zuvor hatte schon Innenminister Yerlikaya von einem Terroranschlag gesprochen. Fünf Menschen starben am Nachmittag bei dem Angriff, 22 weitere wurden verletzt. Mehrere Angreifer waren mit einem Taxi zum Eingang des Geländes vorgefahren am Stadtrand von Ankara und stiegen dann mit Sturmgewehren bewaffnet aus. Das Rüstungsunternehmen, das Ziel des Anschlags war, stellt unter anderem Kampfflugzeuge und Drohnen her.

