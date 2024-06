Ansturm schottischer Fußballfans verstopft Münchner Innenstadt

München: In fünf Stunden beginnt die Fußball-Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel in der bayerischen Hauptstadt. Der Ansturm schottischer Fußballfans auf die Münchner Innenstadt ist so groß, dass der Marienplatz überfüllt ist. Die Stadtverwaltung bittet Besucher, sich zu verteilen. Laut Polizei ist es voll, aber ruhig und friedlich. Am Marienplatz ist kein Public Viewing des EM-Spiels zwischen Deutschland und Schottland geplant. Die Partie soll in der Fanzone im Olympiapark gezeigt werden. Die ist wegen des Andrangs aber kurz davor, geschlossen zu werden. Die Stadtverwaltung bittet darum den Olympiapark nicht mehr anzufahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 16:00 Uhr