Angreifer von New Orleans war möglicherweise IS-Anhänger

New Orleans: Der Attentäter der Silvesternacht war möglicherweise Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat. Wie das FBI mitteilte, haben Ermittler eine IS-Flagge im Tatfahrzeug gefunden. Die Bundespolizei ermittelt nun, ob der Täter entsprechende Kontakte hatte. Der Mann war mit einem Pickup-Truck in eine Menschenmenge im Ausgehviertel von New Orleans gerast. Laut FBI kamen mindestens zehn Menschen ums Leben, 35 weitere wurden verletzt. Der Fahrer wurde bei einer Schießerei mit der Polizei getötet.

