Angreifer von New Orleans war laut Biden vom IS inspiriert

New Orleans: Ermittler der US-Bundespolizei FBI haben die Auto-Attacke von New Orleans als Terrorakt eingestuft. Präsident Biden zufolge war der 42-jährige Ex-US-Soldat von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat inspiriert. Er habe wenige Stunden vor der Todesfahrt Videos in sozialen Netzwerken geteilt, die darauf schließen lassen. Außerdem wurde an dem Pick-up, mit dem der Mann in der Neujahrsnacht in eine Straße in einem Ausgehviertel von New Orleans gerast war, eine IS-Flagge gefunden. 15 Menschen starben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Der Fahrer selbst wurde im Schusswechsel mit der Polizei getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2025 03:00 Uhr