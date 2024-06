Angreifer von dänischer Regierungschefin stand unter Drogen

Kopenhagen: Kurz vor der Europawahl häufen sich Angriffe auf Politiker. Die dänische Regierungschefin Frederiksen erlitt bei einer Attacke am Abend ein leichtes Schleudertrauma. Die 46-Jährige war in Kopenhagen von einem Mann gestoßen worden. Der 39-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Er soll unter Drogen gestanden haben. In Dresden wurde einem sächsischen AfD-Landtagsabgeordneten ins Gesicht geschlagen. Im thüringischen Eisenberg beleidigte ein Mann einen Linken-Politiker und packte ihn am T-Shirt. Der schwarze SPD-Bundestagsabgeordnete Diaby aus Halle machte derweil eine Morddrohung gegen sich öffentlich. Der deutsche Städte- und Gemeindebund forderte, gewalttätige Angreifer von Politikern schneller vor Gericht zu stellen. Urteile innerhalb eines Tages seien möglich, sagte Hauptgeschäftsführer Berghegger den "Funke"-Zeitungen. Davon solle die Justiz stärker Gebrauch machen.

