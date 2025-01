Angreifer tötet in Montenegro mehrere Menschen

Cetinje: Ein bewaffneter Angreifer hat in einem Restaurant in Montenegro mehrere Menschen getötet. Wie die Polizei mitteilte, gab der Mann zunächst in einem Restaurant in der Stadt Cetinje Schüsse ab. Anschließend habe er draußen mindestens vier Menschen getötet, darunter zwei Kinder. Der Täter ist flüchtig. Die Polizei vermutet, dass er die im Affekt handelte. In Montenegro und anderen Balkanländern sind viele Menschen bewaffnet, oft auch ohne über einen Waffenschein zu verfügen. Der montenegrinische Ministerpräsident Spajic hat wegen des Vorfalls in Cetinje drei Tage Staatstrauer angeordnet.

