Angehörige feiern Freilassung erster israelischer Geiseln

Tel Aviv: Freunde und Angehörige haben mit Freudenfeiern auf die Freilassung von drei israelischen Geiseln reagiert. Mittlerweile sind die Frauen zwischen 24 und 31 Jahren in Israel angekommen, das hat das israelische Militär bestätigt. Zuvor hatten bewaffnete Hamas-Mitglieder die Geiseln in Gaza an Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz übergeben. Bundeskanzler Scholz schrieb auf der Plattform X: "Heute ist ein Tag der Freude: Endlich sind weitere Geiseln der Hamas freigekommen und wieder mit ihren Familien vereint." Dabei forderte er weitere Freilassungen und rasche humanitäre Hilfe im Gazastreifen. Außenministerin Baerbock erklärte auf X, wenn sich alle an die Vereinbarungen hielten, könne die Waffenruhe mehr sein, als nur ein Moment des Aufatmens. Das Abkommen zwischen Israel und der Hamas ist seit heute Vormittag in Kraft.

