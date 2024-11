Amtsinhaberin Sandu siegt bei Präsidentschaftswahl in Moldau

Chisinau: Die pro-europäische Amtsinhaberin Sandu bleibt Präsidentin in Moldau. In der Stichwahl hat sie sich mit rund 55 Prozent der Stimmen gegen den russlandfreundlichen Kandidaten Stoianoglo durchgesetzt. Das teilte die Wahlleitung am Abend nach Auszählung fast aller Wahlzettel mit. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gratulierte Sandu und zeigte sich erleichtert. Von der Leyen erklärte, es erfordere eine seltene Art von Stärke, die Herausforderungen dieser Wahl zu meistern.

