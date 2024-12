Amtsinhaber gewinnt laut Prognose Präsidentenwahl in Kroatien

Zagreb: Die Präsidentenwahl in Kroatien hat Amtsinhaber Milanovic laut ersten Prognosen gewonnen. Der von den Sozialdemokraten unterstützte 58-Jährige siegte mit rund 51 Prozent der Stimmen bereits in der ersten Runde. Das hat eine vom Fernsehsender HRT veröffentlichte Nachwahlbefragung ergeben. Milanovic war von 2011 bis 2016 Regierungschef des Landes, im Jahr 2020 wurde er erstmals ins Präsidentenamt gewählt. Vor der Wahl war noch damit gerechnet worden, dass Milanovic gegen seinen aussichtsreichsten Mitbewerber, den Konservativen Primorac, in eine Stichwahl gehen muss.

