Ampelstreit: Klingbeil fordert Kampf gegen Wirtschaftskrise

Berlin: SPD-Chef Klingbeil hat die Parteien der Ampelkoalition zur Geschlossenheit aufgerufen. Er forderte sie auf, gemeinsam gegen die Wirtschaftskrise zu kämpfen. Es gehe dabei nicht um Parteiinteressen, sondern um das Land und um die Rettung von Arbeitsplätzen, sagte Klingbeil der "Augsburger Allgemeinen". Er signalisierte zudem Kompromissbereitschaft zu dem von Bundesfinanzminister Lindner vorgelegten Papier zur Wirtschaftspolitik. Der FDP-Politiker fordert darin etwa niedrigere Steuern für Unternehmen, weniger Subventionen und Sozialleistungen - Vorschläge, die etliche vereinbarte Positionen der Ampel in Frage stellen. Für diese Woche sind mehrere Krisengespräche zwischen Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck geplant. Am Mittwoch soll in einem Koalitionsausschuss geklärt werden, wie es mit der Ampel-Regierung weitergeht.

