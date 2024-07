Ampel-Koalition hat noch keine Einigung im Haushaltsstreit mitgeteilt

Berlin: Die Spitzen der Bundesregierung haben noch keine Lösung im Streit über den Haushalt für das kommende Jahr mitgeteilt. Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck berieten bis nach Mitternacht darüber, für was der Bund 2025 wieviel Geld ausgeben soll - und in welcher Höhe neue Schulden aufgenommen werden können. Ob das Spitzentreffen derzeit noch weitergeht, ist nicht klar. Am frühen Vormittag sind Sondersitzungen der Bundestagsfraktionen von SPD und Grünen angesetzt. Die FDP will ihre Abgeordneten digital informieren.

