Amazon plant neue Milliarden-Investitionen in Deutschland

München: Amazon will weitere zehn Milliarden Euro in Deutschland investieren. Das Geld soll überwiegend in die Rhein-Main-Region fließen - in den Ausbau des Cloud-Geschäfts, wie der US-Konzern mitteilte. Der Rest werde in Logistik, Robotik und jeweils eine neue Unternehmenszentrale in Berlin und München investiert. Zudem will Amazon bis Jahresende 4.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festanstellen. Kanzler Scholz sprach von einem starken Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Erst im Mai hatte Amazon angekündigt, acht Milliarden Euro hierzulande zu investieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2024 16:00 Uhr