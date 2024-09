Am Vormittag findet der traditionelle Wiesn-Rundgang statt

München: Mit dem traditionellen Rundgang über das Wiesn-Gelände stimmen sich Vertreter der Stadt München, Wirte, Schausteller und Marktkaufleute heute Vormittag auf das Oktoberfest ein. Münchens Oberbürgermeister Reiter und Festleiter Baumgärtner werden dabei die Neuheiten vorstellen. Reiter wird am Samstag um 12.00 Uhr das erste Fass Bier anzapfen. Bis zum 6. Oktober werden an die sechs Millionen Besucher erwartet. Das Fest startet unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen. Als Konsequenz aus den Anschlägen von Solingen und München sollen die Kontrollen an den Eingängen intensiviert werden, unter anderem kommen erstmals Metalldetektoren zum Einsatz.

