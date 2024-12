Am Brandenburger Tor steigt Deutschlands zentrale Silvesterfeier

Berlin: Vor dem Brandenburger Tor feiern zehntausende Menschen ins neue Jahr 2025. Den Veranstaltern zufolge waren gegen 18 Uhr bereits 45.000 bei Deutschlands zentraler Silvesterparty. In Berlin, aber auch andernorts wird der Jahreswechsel von schweren Sturmböen begleitet. In Bayern hoffen die Einsatzkräfte auf einen ruhigen Ausgang des Jahres. Innenminister Herrmann dankte in der Früh Rettungskräften in Erlangen für ihren Einsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 21:00 Uhr