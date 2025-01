Am Bergisel startet das dritte Springen der Vierschanzentournee

Innsbruck: Am Bergisel findet am Mittag das dritte Springen der Vierschanzentournee statt. Führend in der Gesamtwertung ist der Österreicher Daniel Tschofenig. Auch sein Landsmann, der Qualifikations-Sieger Jan Hörl, gilt als Anwärter auf den nächsten Sieg. Die Deutschen dagegen zählen nicht zu den Favoriten: Bester DSV-Springer in der Qualifikation war der Oberstdorfer Philipp Raimund auf Rang sieben vor Pius Paschke vom WSV Kiefersfelden auf Platz acht. - Der letzte deutsche Tournee-Einzelsieger am Bergisel war Richard Freitag vor genau zehn Jahren.

