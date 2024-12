Altersgrenze von 65 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr soll fallen

München: Wer bei der Freiwilligen Feuerwehr in Bayern ist, soll künftig über die Altersgrenze von 65 Jahren hinaus im aktiven Dienst bleiben können. Das bayerische Kabinett hat einen entsprechenden Vorschlag von Innenminister Herrmann gebilligt, wonach die Altersgrenze flexibel an das jeweilige Rentenalter angepasst werden soll. Demnach kann sie in begründeten Ausnahmefällen auch um bis zu drei Jahre verschoben werden. Der Vorschlag soll jetzt mit den beteiligten Verbänden erörtert und danach als Entwurf in den Landtag eingebracht werden. In Bayern sind derzeit mehr als 300.000 Männer und Frauen im aktiven Dienst bei Freiwilligen Feuerwehren ehrenamtlich tätig. Sie decken einen Großteil aller Einsätze ab.

