Allgäuer Bauer wird zum "Landwirt des Jahres" gekürt

Berlin: Tobias Babel aus Wald im Ostallgäu ist mit dem Landwirtschaftspreis “Ceres-Award” ausgezeichnet worden. Der 38-Jährige ist Gesamtsieger über alle Kategorien und damit "Landwirt des Jahres". Die Jury lobte vor allem, dass er auf geschlossene Kreisläufe setzt. So bewirtschaftet er einen Grünlandbetrieb, züchtet dort Kühe, deren Milch an die hofeigene Käserei geht, die Molke wird an die Schweine verfüttert, deren Fleisch im eigenen Restaurant verwertet und im Hofladen verkauft. Auch bei der Energie ist Babel nahezu autark: eine Photovoltaik-Anlage und eine Holzschnitzelheizung gibt es bereits, noch heuer soll ein Windrad aufgestellt werden. Der Ceres-Award zeichnet nicht Höchstleistungen aus, sondern Unternehmertugenden wie Mut, Ideenreichtum und Verantwortungsbewusstsein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 09:00 Uhr