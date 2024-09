Alexander Zverev scheitert bei US Open

Zum Sport: Tennisprofi Alexander Zverev hat den Halbfinaleinzug bei den US Open in New York verpasst. Er verlor gegen Lokalmatador Taylor Fritz in vier Sätzen. Bereits im Wimbledon Achtelfinale war der 27 Jahre alte Hamburger dem Amerikaner unterlegen. Damit muss Zverev weiter auf seinen Premierentriumph bei einem der vier großen Turniere warten. Und: Bei den Paralympics hat Maurice Schmidt im Rollstuhlfechten die vierte Goldmedaille für Deutschland gewonnen. Zudem holte die Sprinterin Irmgard Bensusan Bronze über 200 Meter.

