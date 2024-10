Aiwanger stellt Wärmestrategie im Kabinett vor

München: Bayerns Energieminister Aiwanger will heute sein Konzept zur Wärmeplanung vorlegen. Der Freistaat soll laut Gesetz bis 2040 klimaneutral werden. Vertreter der Kommunen fordern eine Strategie der Staatsregierung, wie sie bei der Heizung ihr Ziel erreichen will. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Wärmepumpe, so steht es im Energieplan. Fossil betriebene Erdgas- und Ölheizungen müssen auf jeden Fall am Ende ihrer Lebenszeit durch klimaneutrale Technik ersetzt werden. Aiwanger wollte sich eigentlich dafür einsetzen, dass Fossil-Heizungen noch länger eingebaut werden dürfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2024 07:00 Uhr