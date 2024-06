Aiwanger stellt erneut Bayerns Klimaziel in Frage

München: Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger stellt erneut das Klimaziel des Freistaats in Frage. Eigentlich soll Bayern bis 2040 klimaneutral sein. Aiwanger nennt dieses Ziel in der Augsburger Allgemeinen "sportlich". Nach seinen Worten soll man bei dem Ziel nicht verkrampfen, wenn man dadurch an Wettbewerbsfähigkeit einbüße. Aiwanger sagte wörtlich: "Wir müssen verhindern, dass wir am Ende CO2-frei, aber wirtschaftlich tot sind." Er forderte auch, das europaweite Aus für Verbrenner-Motoren zu kippen. Auch der Bundesregierung macht er Vorwürfe: Die hohen Ausgaben für das Bürgergeld und die Asylpolitik seien auf Dauer nicht durchzuhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 06:00 Uhr