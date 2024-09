Agrarminister Özdemir stellt Ernährungsbericht vor

Berlin: Das Landwirtschaftsministerium stellt am Vormittag die neuesten Erkenntnisse über die Essgewohnheiten der Deutschen vor. Es geht um Wünsche, Vorlieben und Gewohnheiten beim Lebensmitteleinkauf und beim Kochen, aber auch beim Essen außer Haus. Im vergangenen Jahr hatten sich hohe Inflation und Klimakrise in dem Bericht bemerkbar gemacht. So wollten die Bürgerinnen und Bürger seltener Fleisch essen und auf pflanzliche Alternativen ausweichen. Daneben will Landwirtschaftsminister Özdemir darüber informieren, was die Konsumenten von Landwirtschaft und Ernährungspolitik erwarten.

