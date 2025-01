AfD schreibt "Remigration" als Ziel in ihr Wahlprogramm

Riesa: Die AfD verschärft ihren Kurs in der Migrationspolitik. Beim Bundesparteitag in Riesa in Sachsen ist am Abend der umstrittene Begriff "Remigration" ins Wahlprogramm aufgenommen worden. Damit wolle man eine Umkehr des - so wörtlich - "migrationspolitischen Staatsversagens" bewirken. Heute wollen die Delegierten darüber sprechen, ob die Jugendorganisation "Junge Alternative" aufgelöst werden soll. - Auch das Bündnis Sarah Wagenknecht will sein Programm für die Bundestagswahl beschließen. Dazu kommen am Vormittag etwa 700 Delegierte zum Bundesparteitag in Bonn zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2025 10:00 Uhr