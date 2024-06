AfD-Parteitag bestätigt Weidel und Chrupalla im Amt

Essen: Alice Weidel und Tino Chrupalla sollen zwei weitere Jahre an der Spitze der AfD stehen. Für Chrupalla haben sich beim Bundesparteitag in Essen knapp 83 Prozent ausgesprochen. Weidel holte knapp 80 Prozent Ja-Stimmen. Gegenkandidaten gab es nicht. Mit großer Mehrheit stimmte der Parteitag zudem dafür, am Modell der Doppelspitze festzuhalten. Beide Parteichefs betonten, sie wollten die AfD zur Regierungsmacht führen. Als eine der zentralen Aufgaben ihrer neuen Amtszeit bezeichnete es Weidel, so wörtlich, "diese unsäglichen Brandmauern" abzureißen, mit denen sich andere Parteien von der AfD abgrenzten. Chrupalla äußerte das Ziel, nach den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg auf Landesebene zu regieren. Er verspreche, dass die AfD das Land verändern werde. Begleitet wird die zweitägige Veranstaltung von massiven Protesten und Sitzblockaden. Die Polizei, die mit tausend Beamten im Einsatz ist, berichtet von teils gewalttätigen Störaktionen von Gegendemonstranten und mehreren Festnahmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2024 18:00 Uhr