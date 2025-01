AfD kommt zu Bundesparteitag in Riesa zusammen

Riesa: Auch die AfD hält heute ihren Bundesparteitag ab. Bei dem zweitägigen Treffen im sächsischen Riesa soll Co-Parteichefin Weidel von den rund 600 Delegierten zur Kanzlerkandidatin gewählt werden. Es wird mit einer großen Zustimmung für die 45-Jährige gerechnet. Zudem möchte die AfD offene Punkte in ihrem Wahlprogramm klären. Unterdessen sind in Riesa erste Protestaktionen angelaufen. Demonstranten blockierten eine Kreuzung südlich von Riesa. Einige von ihnen wurden von der Polizei weggetragen. Insgesamt rechnen die Ordungskräfte mit rund 10.000 Demonstranten, die in Bussen anreisen. Eine Kundgebung ist geplant. Da mit Ausschreitungen gerechnet wird, hält sich die Polizei mit Drohnen und Wasserwerfern bereit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2025 10:00 Uhr