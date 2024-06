AfD beschliesst Austritt aus rechtsgerichteter ID-Partei

Essen: Die AfD hat ihren sofortigen Austritt aus der rechtsgerichteten europäischen Partei "Identität und Demokratie" erklärt. Diesen Beschluss habe der Bundesvorstand gefasst, sagte Parteivize Boehringer unter dem Jubel der Delegierten auf dem Parteitag der AfD. Sie reagiert damit auf die Entscheidung der ID-Fraktion im EU-Parlament, die AfD-Abgeordneten auszuschließen. Anlass war ein Interview des Europa-Spitzenkandidaten Krah, in dem er die Verbrechen der Waffen-SS relativierte. Möglicherweise schließt sich die AfD einer Neugründung im EU-Parlament an. Diese Fraktion soll "Patriots for Europe" heißen und von rechts-populistischen Parteien in Österreich, Ungarn und der Slowakei getragen werden. Um als Fraktion anerkannt zu werden, ist die Unterstützung aus vier weiteren EU-Ländern nötig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 18:00 Uhr