Ärzte verordnen Medikamente zu 75 Prozent per E-Rezept

Düsseldorf: In Arztpraxen hat sich das in diesem Jahr eingeführte elektronische Rezept noch nicht vollständig durchgesetzt. Bundesweit würden etwa 75 Prozent der Medikamente auf diesem Weg verordnet, sagte ein Sprecher des Apothekerverbands Nordrhein der "Rheinischen Post". Um ein E-Rezept einzulösen, legen 90 Prozent der Patienten die elektronische Gesundheitskarte vor. In acht Prozent der Fälle nutzen Patienten den Papierausdruck mit QR-Code. Nur zwei Prozent laden sich dafür Apps herunter. Damit bleiben die rosa Papierrezepte weiter wichtig für Verordnungen, insbesondere im Notdienst oder wenn es technische Probleme gibt.

