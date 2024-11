Ärzte melden Engpässe bei Impfstoff gegen RS-Virus für Babys

Berlin: In Deutschland gibt es offenbar erhebliche Engpässe beim Impfstoff für Babys gegen das RS-Virus. Das hat der Sprecher des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte für die Region Nordrhein, Gerschlauer, der "Rheinischen Post" gesagt. Eine frühzeitige und flächendeckende Impfung aller gefährdeten Säuglinge haben Krankenkassen und Politik ihm zufolge verschlafen. Ähnlich äußerte sich der Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Preis. Die Nachfrage sei hoch, sagte er. RSV ist ein weltweit verbreiteter Erreger. Er kann schwere Atemwegserkrankungen hervorrufen. Besonders für Neugeborene und Säuglinge ist eine Infektion gefährlich. In den vergangenen Wintern mussten mehr Kinder als üblich in Kliniken behandelt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2024 06:00 Uhr