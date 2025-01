Adidas prüft Stellenabbau in Herzogenaurach

Adidas will wohl hunderte Stellen am Firmensitz im fränkischen Herzogenaurach streichen. Eine Unternehmens-Sprecherin bestätigte dem BR, dass das Unternehmen eine Anpassung seiner Strukturen prüft. Das könne auch Auswirkungen auf die Anzahl der Stellen in Herzogenaurach haben. Die aktuellen Strukturen seien zu komplex für die sich ständig verändernde Welt, heißt es in einer Mitteilung. Wie viele Stellen betroffen sein könnten, dazu machte Adidas keine Angaben.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 23.01.2025 17:00 Uhr