Acht Migranten sterben bei Bootsfahrt im Ärmelkanal

Lille: Bei der versuchten Überfahrt von Frankreich nach Großbritannien sind im Ärmelkanal nach Medienberichten acht Migranten ums Leben gekommen. Wie es heißt, war ihr Boot in der vergangenen Nacht kurz nach der Abfahrt in unmittelbarer Nähe der französischen Küste gekentert. In den vergangenen Tagen haben immer wieder Flüchtlinge versucht, über die Meeresenge nach Großbritannien zu gelangen. Innerhalb von 24 Stunden wurden dabei rund 200 Schiffbrüchige gerettet. Seit Anfang des Jahres kamen nach Angaben der britischen Behörden mehr als 22.000 Migranten mit Booten über den Ärmelkanal nach England. Die im Juli gewählte Labour-Regierung hat versprochen, die irreguläre Einwanderung zu verringern.

