Acht Kinder aus zerstörter Kiewer Kinderklinik werden in Deutschland behandelt

Berlin: Deutschland hat acht schwerkranke ukrainische Kinder in hiesigen Krankenhäusern untergebracht. Die meisten von ihnen lagen vorher in Kiew auf der Kinderkrebsstation. Die Klinik war Anfang des Monats bei einem russischen Luftangriff bombardiert und schwer beschädigt worden. Laut Bundesgesundheitsministerium sind die Patienten zwischen wenigen Monaten und 15 Jahren alt, sie wurden von ihren Angehörigen nach Deutschland begleitet. Jetzt werden die Kinder in deutschen Krankenhäusern weiterbehandelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2024 22:00 Uhr