Acht israelische Soldaten im Gazastreifen getötet

Rafah: Bei Kämpfen im südlichen Gazastreifen sind acht israelische Soldaten ums Leben gekommen. Eine Explosion habe sie in Rafah in ihrem gepanzerten Personentransporter getötet, teilte die Armee mit. Es ist eine der höchsten Opferzahlen an einem einzigen Tag für die israelischen Truppen seit Beginn des Krieges gegen die radikalislamische Hamas. Seit dem Einmarsch in den Gazastreifen Ende Oktober wurden offiziellen Angaben zufolge 306 israelische Soldaten getötet. Das israelische Militär führt in Rafah eine Offensive durch. Es will dort eine der letzten vermuteten Hochburgen der Hamas und ihrer Verbündeten zerschlagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2024 19:00 Uhr