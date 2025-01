Abschied von Jimmy Carter

Washington: Tausende Menschen haben Abschied vom früheren US-Präsidenten Jimmy Carter genommen. Der Leichnam des 100-Jährigen war in der National Cathedral in Washington aufgebahrt. Dort hatten sich für die Trauerzeremonie auch Familienmitglieder und Politiprominenz aus dem In- und Ausland versammelt. US-Präsident Biden würdigte die Verdienste Carters. Noch heute soll der Verstorbene in seinem Heimatort Plains im US-Staat Georgia bestattet werden.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 09.01.2025 20:00 Uhr