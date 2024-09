Abrissarbeiten an Carolabrücke werden über Nacht fortgesetzt

Dresden: Durch die Regenfälle in Tschechien könnte die Elbe auch auf deutscher Seite über die Ufer treten. Bis zum Mittwoch könnte die dritte Alarmstufe erreicht werden. In Dresden wird deshalb auch heute Nacht weiter am Teilabriss der Carolabrücke gearbeitet. Die Einsatzkräfte versuchen unter Hochdruck, die Trümmerteile aus dem Fluss zu räumen. Wie lange das dauert, ist derzeit aber noch unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.09.2024 01:00 Uhr