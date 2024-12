Abgeordnete in Südkorea boykottieren Votum über Amtsenthebung

Seoul: In Südkorea kommt es offenbar nun doch nicht zur Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk Yeol. Fast alle Abgeordneten der regierenden PP-Partei verließen vor der Abstimmung den Plenarsaal des Parlaments. Die PP verfügt dort über 108 der 300 Stimmen. Für eine Amtsenthebung notwendig wären 200 Stimmen. Im Vorfeld der Abstimmung hatte Yoon sich in einer Fernsehansprache bei den Bürgern entschuldigt. Er werde es seiner Partei überlassen, die politische Situation in der Zukunft zu stabilisieren. Yoon ist unter Druck geraten, weil er kurzfristig wegen eines Haushaltsstreits das Kriegsrecht ausgerufen hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2024 13:00 Uhr