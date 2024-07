Ab 2026 stationieren USA Langstreckenwaffen in Deutschland

Berlin: Ab 2026 wollen die USA wieder Langstreckenwaffen in Deutschland stationieren. Wie beide Staaten am Rande des Nato-Gipfels in Washington erklärten, ist die Verlegung zunächst zeitweilig geplant und soll später dauerhaft werden. Demnach sollen Tomahawk-Raketen nach Deutschland gebracht werden, sowie Hyperschallwaffen, die noch entwickelt werden. Diese konventionellen Waffen hätten eine deutlich größere Reichweite als die derzeitigen landgestützten Systeme in Europa, hieß es. Tomahawks können Ziele in deutlich mehr als 2000 Kilometern Entfernung treffen. Ziel der Waffenverlegung ist es, Russland abzuschrecken und den Schutz der Nato-Mitglieder in Europa zu erhöhen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2024 20:00 Uhr