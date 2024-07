9000 Menschen müssen ihre Häuser wegen Waldbrand verlassen

Montréal: In der Provinz Neufundland im Nordosten Kanadas ist ein Waldbrand außer Kontrolle geraten. Die Behörden ordneten deshalb an, etwa 9.000 Menschen in Sicherheit zu bringen. Auf Bildern in Online-Netzwerken sind lange Autoschlangen vor Tankstellen zu sehen, während riesige Rauchwolken den Himmel verdunkelten. Bisher gab es wegen günstiger Wetterbedingungen relativ wenige Waldbrände in Kanada in diesem Jahr. 2023 war die bisher schlimmste Waldbrandsaison.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 09:00 Uhr