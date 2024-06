80. Jahrestag der Landung der Alliierten in Normandie

Caen: Mit einem großen Gedenkakt haben heute die Hauptfeierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie begonnen. Am Mittag fand auf dem Friedhof von Colleville-sur-Mer eine französisch-amerikanische Zeremonie statt. Der britische König Charles III. würdigte den Einsatz der Soldaten und sagte, die Nationen müssten auch heute zusammenstehen, um sich der Tyrannei zu widersetzen. Die zentrale Gedenkfeier beginnt am Nachmittag am Landungsstrand der US-Soldaten, dem Ohama Beach. Dort werden auch der ukrainische Präsident Selenskyj und Bundeskanzler Scholz erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2024 13:00 Uhr