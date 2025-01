66 Todesopfer nach Hotelbrand in türkischem Skigebiet

Ankara: Mindestens 66 Tote und mehr als 50 Verletzte - das ist die verheerende Bilanz des Hotelbrandes in der Türkei. Das Feuer war in der vergangenen Nacht in dem zwölfstöckigen Hotel im Wintersportort Kartalkaya im Norden des Landes ausgebrochen und hatte sich rasend schnell ausgebreitet. Fernsehberichten zufolge kamen mehrere Gäste ums Leben, als sie aus den Fenstern sprangen. Andere versuchten offenbar, sich mit aneinander geknoteten Bettlaken abzuseilen. Überlebende klagten, es habe keinen Feueralarm gegeben. Der Hoteldirektor und drei weitere Personen wurden festgenommen.

