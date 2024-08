33. BR-Radltour geht in Neustadt an der Aisch zu Ende

Neustadt an der Aisch: Mit der etwa 108 Kilometer langen letzten Etappe haben rund 1.000 Teilnehmer die diesjährige BR-Radltour abgeschlossen. Rund 5.000 Menschen hatten sich in Neustadt an der Aisch versammelt, um das Fahrerfeld bei der Zieldurchfahrt zu begrüßen. Die Tour verlief in diesem Jahr anlässlich des 75. Jubiläums des Bayerischen Rundfunks durch alle sieben Regierungsbezirke. BR-Intendantin Wildermuth erklärte, sie habe eine riesige Begeisterung erlebt. Die Radltour bringe viele unterschiedliche Menschen zusammen und schaffe ein echtes Miteinander, so die Intendantin. Am Rande der heutigen Etappe kam es allerdings zu einem kleineren Unfall. Dabei war Bayerns Umweltminister Glauber gestürzt. Er wurde daraufhin ärztlich betreut.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2024 19:00 Uhr