30 Tote bei Explosion in iranischer Kohlemine

Teheran: Bei einer Gas-Explosion in einer Kohlemine im Iran sind mindestens 30 Menschen getötet und 17 verletzt worden. Diese Angaben stammen von der iranischen Nachrichtenagentur IRNA. Das Unglück ereignete sich gestern Abend in der Tabas-Grube im gleichnamigen Verwaltungsbezirk. Dort ist offenbar Methangas ausgetreten und explodiert. Medienberichten zufolge sind noch 30 Arbeiter in der Mine eingeschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2024 09:00 Uhr