22-Jähriger sorgt mit Rucksack für Großeinsatz am Dortmunder Hauptbahnhof

Dortmund: Vor dem EM-Spiel zwischen Portugal und der Türkei hat ein Mann aus Bayern gestern Nachmittag für einen Großeinsatz der Polizei am Dortmunder Hauptbahnhof gesorgt. Weil dort kein Schließfach mehr frei war, legte der 22-Jährige seinen Rucksack kurzerhand in ein Regal eines Drogeriemarkts in dem Gebäude. Ein Mitarbeiter des Geschäfts fand die herrenlose Tasche und alarmierte die Bundespolizei. Der Vorplatz des Bahnhofs sowie die Haupthalle und mehrere Gleise mussten vorübergehend gesperrt werden, bis Entwarnung gegeben wurde. Der junge Mann muss nun für die Kosten des Einsatzes aufkommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.06.2024 09:30 Uhr