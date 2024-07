1.500 Polizistinnen und Polizisten in Nürnberg vereidigt

Nürnberg: Die bayerische Polizei bekommt Verstärkung: In der Frankenhalle der Nürnberger Messe sind mehr als 1.500 angehende Polizistinnen und Polizisten feierlich vereidigt worden. An der Zeremonie nahmen auch Ministerpräsident Söder und mehrere Ministerinnen und Minister teil. Polizeipräsident Skrzypczak sagte in seiner Rede, die Bayerische Bereitschaftspolizei müsse sich um Nachwuchs keine Sorgen machen. Man habe aus mehr als 11.500 Bewerben die besten auswählen können. Die Nachwuchspolizisten durchlaufen nun eine zweieinhalbjährige Ausbildung an den Standorten Nürnberg, Eichstätt, Würzburg, Dachau, Sulzbach-Rosenberg, Nabburg und Königsbrunn.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2024 17:30 Uhr